"منافسو مصر".. الرأس الأخضر تفوز على غانا بثنائية مقابل هدف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة غانا ضد الرأس الأخضر، التي أقيمت اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، على ملعب فيليكس هوفويت.

وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره غانا بنتيجة 2-1.

سجل هدف الرأس الأخضر الأول، جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف غانا، ألكساندرو دجيكو في الدقيقة 56 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف الرأس الأخضر الثاني، جاري رودريجيز في الدقيقة 92 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة رفع الرأس الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما احتل غانا المركز الرابع دون نقاط.

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