بطولة ألمانيا: مونشنغلادباخ يسقط شتوتغارت بثلاثية

الرياص - اسماء السيد - برلين: قاد روبن هاك فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بتسجيله ثنائية لاسقاط شتوتغارت المحلّق بنتيجة 3 1 الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وإضافة الى هدفي هاك في الدقيقتين 1 و19، سجّل الاميركي جوردان بيفوك هدف مونشنغلادباخ الثالث، فيما سجّل يوزوا غاغنومان هدف شتوتغارت الوحيد (56).

وهذه الخسارة الخامسة لشتوتغارت القادم من فوزين متتاليين، ليتجمّد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ الثاني (مع مباراة اقل) و11 عن باير ليفركوزن المتصدر.

في المقابل، رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 20 نقطة في المركز العاشر.

واللافت انّ ثلاث من خمس هزائم تعرّض لها شتوتغارت هذا الموسم كانت من دون مهاجمه الغيني المتألق سيرهو غيراسي الذي سجّل 17 هدفًا في 14 مباراة هذا الموسم.

ويتواجد غيراسي حالياً مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

وسجّل هاك أسرع هدف في الدوري الالماني هذا الموسم وذلك بعد 21 ثانية فقط على انطلاق المباراة إثر تمريرة من روكو ريتز.

وانتزع فيردر بريمن تعادلا بشق الانفس بهدف لنيكلاس ستارك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع امام مضيفه بوخوم 1 1.

وبدا انّ بوخوم في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع فقط هذا الموسم بعدما منحه باتريك أوسترهاغه التقدم (64).