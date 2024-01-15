الرأس الأخضر تخطف فوزا قاتلا من غانا وتتصدر مجموعة الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب الرأس الأخضر فوزا قاتلا على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أحرز جاميرو مونتيرو لاعب الرأس الأخضر هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، حيث جاء الهدف من هجمة منظمة قادها منتخب كاب فيردي من الجبهة اليمنى وتابع مونتيرو الكرة التي ارتدت من يد حارس مرمى النجوم السوداء.

سجل ألكسندر دجيكو لاعب منتخب غانا هدف التعادل لفريقه في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة 56 من عمر المباراة من رأسية وضعها على يمين حارس مرمى كاب فيردي.

سجل جاري مينديس لاعب الرأس الأخضر الهدف الثاني لفريقه في مرمى غانا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل ٢ -٢ مع موزمبيق في إطار منافسات المجموعة الثانية..

يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

وبذلك تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط ومن بعدها مصر وموزمبيق ولكل منهما نقطة وغانا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.