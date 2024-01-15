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ترتيب مجموعة الفراعنة بعد فوز الرأس الأخضر على غانا وتعادل مصر مع موزمبيق

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الشارقة - اميمة ياسر - تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، التي تضم مصر، برصيد 3 نقاط، بعد فووها على غانا بهدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل ٢ -٢ مع موزمبيق في إطار منافسات المجموعة الثانية.

يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023
1 ) منتخب الرأس الأخضر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب مصر .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب غانا .. بدون رصيد من النقاط.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما يلعب الرأس الأخضر مع موزمبيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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