ترتيب مجموعة الفراعنة بعد فوز الرأس الأخضر على غانا وتعادل مصر مع موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، التي تضم مصر، برصيد 3 نقاط، بعد فووها على غانا بهدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل ٢ -٢ مع موزمبيق في إطار منافسات المجموعة الثانية.
يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.
ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023
1 ) منتخب الرأس الأخضر .. 3 نقاط.
2 ) منتخب مصر .. نقطة واحدة.
3 ) منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.
4 ) منتخب غانا .. بدون رصيد من النقاط.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما يلعب الرأس الأخضر مع موزمبيق.