مصر تنجو من فخ موزمبيق بتعادل قاتل في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 ، اليوم الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة الثانية ولكن موزمبيق سجلت ثنائية عن طريق ويتينس جواو وسيلسو بيكيه في الدقيقتين 55 و58.

وتعادل الفراعنة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 90+6 عن طريق محمد صلاح، لينجو المنتخب المصري بصعوبة من فخ الهزيمة أمام موزمبيق.

وحصل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على النقطة الأولى في سباق المجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر بعد مباراة هزيلة قدمها الفراعنة وأداء باهت لرفاق محمد صلاح.

بدأ منتخب مصر المباراة بإيقاع مميز، وسجل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين فقط من تسديدة رائعة أطلقها مصطفى محمد بعد كرة عرضية لم يستغلها محمد صلاح.

واندفع منتخب موزمبيق هجوميا مع كرة عرضية مرت بدون خطورة، ورد الفراعنة بفرصة قريبة من جانب مصطفى محمد الذي انطلق بكرة معاكسة وتسديدة أبعدها الحارس.

وأضاع منتخب موزمبيق فرصة قريبة من كرة عرضية استحوذ عليها ويتي وسدد بجوار القائم، ووجه زيزو تصويبة طائشة بعيدة عن المرمى.

تألق الشناوي بإبعاد رائع لكرة مباغتة من محمد حمدي كادت أن تسكن شباك الفراعنة بالخطأ، وأبعد الحارس كرة طولية من النني وضاعت رأسية من أحمد حجازي مع نهاية الشوط الأول بتقدم الفراعنة.

بدأ الشوط الثاني بتبديلين في صفوف موزمبيق بمشاركة سيلسو بيكيه وبرونو لانجا، واستحوذ منتخب مصر على مجريات الأمور بفاصل من التمريرات وأرسل زيزو عرضية متقنة لم تصل إلى مصطفى محمد.

سجل منتخب موزمبيق هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق ضربة رأس حولها ويتينس جواو في مرمى الحارس محمد الشناوي ببراعة، قبل أن ينجح سيلسو بيكيه في تسجيل الهدف الثاني من انطلاقة سريعة في عمق الدفاع وتسديدة في مرمى الشناوي في الدقيقة 58.

ضاعت محاولة من جانب منتخب موزمبيق الذي تحول في الشوط الثاني بشكل كبير للهجوم، ووجه محمد عبد المنعم تصويبة مرت بجوار القائم.

ودفع منتخب مصر بالثنائي عمر مرموش وعمر كمال بدلا من محمد هاني وتريزيجيه وشارك لاو كينج على حساب ستانلي في صفوف موزمبيق.

ووجه مرموش تسديدة قوية ثم أبعد القائم محاولة خطيرة من حمدي فتحي، وشارك إمام عاشور على حساب النني لتنشيط وسط الملعب، ولعب أمادو في صفوف موزمبيق بدلا من ويتينس أفضل لاعبي موزمبيق.

وسدد محمد صلاح كرة مرت بجوار القائم، وألقى منتخب مصر بالمهاجم أحمد حسن "كوكا" على حساب زيزو، ووجه مصطفى محمد ضربة رأس سهلة في يد الحارس ثم كرة عرضية من صلاح ردها حمدي لمنطقة الست ياردات ولكن بلا متابعة.

طالب لاعبو منتخب مصر بالحصول على ضربة جزاء بعد التحام مصطفى محمد مع مدافع موزمبيق دومينيجيز ماكانزا، وراجع الحكم اللعبة عبر تقنية الفيديو واحتسبها ضربة جزاء وسجل منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق محمد صلاح مع نهاية اللقاء بالتعادل.

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