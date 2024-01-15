جيريس: هناك منتخبات كبرى ستغادر بطولة إفريقيا من دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس الأسبق أن هناك منتخبات كبرى ستختفي من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وقال آلان جيريس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة الثانية هي من ستحدد شكل المجموعة في جميع المجموعات، مثل مباراة مصر أمام غانا ومباراة نيجيريا أمام كوت ديفوار".

وأضاف المدرب الفرنسي: "ستكون مباراة مصر أمام غانا مهمة للغاية، وأؤكد لكم أن فرق كبرى قد تختفي من البطولة في المباراة الثانية".

وأتم آلان جيريس تصريحاته قائلًا: "أؤكد لكم أهمية المباراة الثانية أكثر من الأولى".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا، على ملعب فيليكس بواني.