حقيقة إصابة أحمد حجازي وموقفه من مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا

كشف خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة إصابة أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، وموقفه من مواجهة غانا.

وكان أحمد حجازي، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر ضد موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة هدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2023.

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وقال الدرندلي، في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”، إنه لا يوجد أي إصابة لدى احمد حجازي، ومنذ انضمامه لمعسكر منتخب مصر، وهو يتدرب بشكل طبيعي.

وتابع:”إصابة حجازي في المباراة كانت بسيطة ولن تأثر على مشاركته أمام غانا”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد غانا، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.