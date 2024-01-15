الامارات | ثلاثية فرنسية تمنح ميلان التفوق على روما في قمة "الكالتشيو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقي ميلان في أجواء الصراع على اللقب بعدما حسم مواجهته مع ضيفه روما 3-1 الأحد بنكهة فرنسية في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيكا أنعش لاتسيو آماله بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0.

في "سان سيرو"، حقق ميلان فوزه الثالث توالياً والثالث عشر هذا الموسم بتفوقه على روما للمرة الثانية هذا الموسم (فاز 2-1 في العاصمة في 1 سبتمبر)، رافعاً رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الفائز السبت على مضيفه مونتسا 5-1، و4 عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب الثلاثاء مع ضيفه ساسوولو.

ووضع فريق المدرب ستيفانو بيولي خلفه خيبة الخروج من ربع نهائي مسابقة الكأس بخسارته الأربعاء على أرضه أمام أتالانتا 1-2، فيما فشل روما في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة توالياً.

ورد بيولي على الانتقادات التي طالته بعد الخروج من الكأس، قائلاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "أنا بصراحة لست قلقاً ولا أغضب أو أشعر بالإهانة جراء الانتقادات. نحن رفعنا مستوى التوقعات (من الجمهور) بالأداء الذي قدمناه في الأعوام الأربعة الأخيرة، وبالتالي من الطبيعي أن يتوقعوا منا الذهاب بعيداً في دوري الأبطال، أن نصل الى نصف نهائي الكأس".

في المقلب الاخر، تجمد رصيد روما الذي خاض اللقاء من دون مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للإيقاف ومهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة والقادم من خسارة أمام جاره لاتسيو 0-1 الأربعاء في ربع نهائي الكأس، عند 29 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.

وبدأ ميلان اللقاء بشكل مثالي بعدما افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر الفرنسي ياسين عدلي الذي وصلته الكرة من الهولندي تيجاني رايندرز، فخدع الدفاع بشكل محنك قبل أن يسدد في الشباك هدفه الأول على صعيد الدوري منذ 805 أيام، وتحديداً منذ التسجيل لبوردو في مرمى رينس في 31 أكتوبر 2021 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وحسم ميلان الفوز في الشوط الثاني حين أضاف الفرنسي الآخر أوليفييه جيرو هدف التعزيز في الدقيقة 56 برأسية بعدما وصلته الكرة بتمريرة بالرأس من الدنماركي سايمون كاير إثر ركلة ركنية.

ورفع الفرنسي البالغ 37 عاماً رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليصبح أول لاعب من ميلان يسجل 10 أهداف أو أكثر لثلاثة مواسم متتالية (11 و13 و10 حتى الآن) منذ البرازيلي ألكسندر باتو بين موسمي 2008-2009 و2010-2011.

لكن روما لم يلق سلاحه وقلص الفارق من ركلة جزاء انتزعها لورنتسو بيليغريني من دافيدي كالابريا وانبرى لها الأرجنتيني لياندرو باريديس بنجاح (69)، قبل أن يستعيد ميلان أفضلية الهدفين بكرة صاروخية من الفرنسي الآخر تيو هرنانديز بعد تمريرة رائعة بالكعب من جيرو (84).