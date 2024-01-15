الامارات | ألقى التحية على الأسطورة إريكسون.. لاتسيو ينعش آماله في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش لاتسيو آماله بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 الأحد، وذلك ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

وسجل البرازيلي فيليبي أندرسون هدف لاتسيو في الدقيقة 58.

وارتقى لاتسيو للمركز الخامس برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة خلف فيورنتينا الرابع الذي تعادل بدوره مع ضيفه أودينيزي بهدفين للأرجنتيني لوكاس بيلتران (56) والأنغولي مبالا نزولا (87 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين للسلوفيني ساندي لوفريتش (10) والفرنسي فلوران توفان (73).

وتقدم نادي العاصمة بفارق نقطة على بولونيا الذي واصل نتائجه السيئة في الآونة الأخيرة وفشل في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة توالياً بخسارته أمام مضيفه كالياري بهدف لريكاردو أورسوليني (24) مقابل هدفين لأندريا بيتانيا (31) وريكاردو كالافيوري (69 خطأ في مرمى فريقه).

وكان إنتر عزز صدارته إلى 51 نقطة بفوزه الساحق على مضيفه مونتسا 5-1 السبت، متقدماً بفارق 5 نقاط عن وصيفه يوفنتوس الذي يستقبل ساسوولو الثلاثاء في ختام هذه المرحلة، وبفارق 12 نقطة عن ميلان الثالث الذي يلعب مع مضيفه روما في وقت لاحق اليوم.

وقبل صافرة البداية، وجه لاعبو وجماهير لاتسيو تحية إلى مدربهم السابق السويدي سفن-غوران إريكسون الذي أعلن الأربعاء إن الاطباء منحوه مهلة سنة بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وفاز إريكسون بلقب الدوري عام 2000 وآخر نسخة من كأس الكؤوس في العام السابق مع لاتسيو المرصع حينها بالنجوم، أبرزهم الصربي الراحل سينيسا ميهايلوفيتش والأرجنتيني خوان فيرون وأليساندرو نيستا والتشيلي مارسيلو سالاس.

وتم بث أغنية "ماي واي" (طريقتي) عبر مكبرات الصوت بينما رفعت الجماهير لافتة كتب عليها "المعركة تبدأ الآن، سفن نحن معك".

وسُمح للجماهير بدخول الملعب الأولمبي على الرغم من عقوبة اغلاق مدرج لاتسيو لمباراة واحدة بسبب توجيه اساءات عنصرية بحق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الفوز على الجار الغريم روما 1-0 في ربع نهائي كأس إيطاليا منتصف الأسبوع.

وسينفذ لاتسيو العقوبة خلال مباراته المقبلة على أرضه أمام نابولي نهاية الشهر الجاري.

ويلعب أتالانتا وفروزينوني الإثنين.