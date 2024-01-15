"لاعب من الأهلي وثنائي بيراميدز".. فيتوريا يستبعد 4 لاعبين من مباراة موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استبعد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر أربعة لاعبين من القائمة المشاركة في مباراة موزمبيق بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتم استبعاد كل من، أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، وأحمد سامي مدافع بيراميدز، وياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ومحمود حمادة لاعب خط وسط فاركو.

وأعلن فيتوريا عن التشكيل الرسمي لمباراة موزمبيق وجاء كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

وجلس على دكة البدلاء:

أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا.

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