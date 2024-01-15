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"بعد هدف مصطفى محمد المبكر".. قائمة أسرع 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

افتتح مصطفى محمد أولى أهداف المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول.

وعلى خلفية هدف مصطفى محمد المبكر، نستعرض قائمة أسرع 5 لاعبين تسجيلا للأهداف بكأس الأمم الإفريقية كالآتي:

1.أيمن منصور (مصر) - الثانية 23
2.تيجاني بابانكيدا (نيجيريا) - الثانية 39
3.فيليب أوموندي (أوغندا) - الثانية 45
4.حسن الشاذلي (مصر) - الدقيقة 1
5.مصطفى فتوي (المغرب) - الدقيقة 1

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني
خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو
خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

وجلس على دكة البدلاء:

أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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