"بعد هدف مصطفى محمد المبكر".. قائمة أسرع 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

افتتح مصطفى محمد أولى أهداف المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول.

وعلى خلفية هدف مصطفى محمد المبكر، نستعرض قائمة أسرع 5 لاعبين تسجيلا للأهداف بكأس الأمم الإفريقية كالآتي:

1.أيمن منصور (مصر) - الثانية 23

2.تيجاني بابانكيدا (نيجيريا) - الثانية 39

3.فيليب أوموندي (أوغندا) - الثانية 45

4.حسن الشاذلي (مصر) - الدقيقة 1

5.مصطفى فتوي (المغرب) - الدقيقة 1

وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

وجلس على دكة البدلاء:

أبو جبل -محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- كهربا - مرموش - كوكا.

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