كريم بنزيما يقرر الرحيل عن اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت قنوات بي إن سبورتس مصير كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة الحالي وريال مدريد السابق مع الأول.

وقرر الفرنسي بنزيما الرحيل من نادي الاتحاد إلى أوروبا، وتعمد اللاعب الغياب عن التدريبات ولا يريد العودة.

وانضم كريم بنزيما إلى اتحاد جدة في يوليو 2023، ولعب مع الفريق السعودي 20 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا.

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