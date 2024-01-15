رقم سلبي تاريخي لمنتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يخوض المنتخب الموزمبيقي الآن أولى مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية 2023، أمام منتخب مصر ومتأخر بنتيجة 1-0، وحتى الآن لم تحقق موزمبيق أي فوز في كأس الأمم الأفريقية.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية، المواجهات الثلاث السابقة انتهت بفوز مصر 2-0 في دور المجموعات أعوام 1986 و1998 و2010.

ولم تفز موزمبيق بأي من مبارياتها الـ12 السابقة في كأس الأمم الأفريقية (تعادل 2 خ 10)، فقط بنين (14) لعبت أكثر من المباريات في البطولة دون أن تسجل أي فوز.

وبدأ روي فيتوريا مدرب منتخب مصر المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محم، محمد صلاح

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة:

أبو جبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، كهربا، مرموش، كوكا.

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