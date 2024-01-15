نجيب ساويرس يشيد بمحمد الشناوي بهذه الطريقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أشاد المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، بحارس منتخب مصر، محمد الشناوي، بعد تصديه لكرة خطيرة من لاعب منتخب موزمبيق.

وغرد نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي: "يا شناوي يا بطل".

ودخل المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محم، محمد صلاح

وتم استبعاد 4 لاعبين من قائمة منتخب مصر المشاركة في مباراة موزمبيق:

أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي - كهربا - مرموش - كوكا.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)