الامارات | "الأبيض" يشترك في الانطلاقة القوية مع اليابان وإيران في كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبيض" يشترك في الانطلاقة القوية مع اليابان وإيران في كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت منتخبات اليابان وايران والامارات انطلاقة قوية في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بفوزها الأحد على فيتنام 4-2 وفلسطين 4-1 وهونغ كونغ 3-1 توالياً.

في المباراة الاولى، بدأت اليابان مشوارها نحو لقب قاري خامس بفوز مثير على فيتنام 4-2 على استاد الثمامة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل تاكومي مينامينو (11 و45) وكيتو ناكامورا (45+4) واياسي اويدا (85) أهداف اليابان، ودين ياك نغوين (16) وتوان هاي فام (33) هدفي فيتنام.

وتضم المجموعة أيضاً العراق وإندونيسيا اللذين يلتقيان الاثنين.

وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو "حافظ المنتخب الفيتنامي على هدوئه على الرغم من تخلفه بالنتيجة لانه كان يدرك بأن الوقت متاح له لتعديل النتيجة. لم يفقد تركيزه على الاطلاق".

دخلت اليابان المباراة مرشحة فوق العادة للفوز، لكن فيتنام بقيادة مدرب اليابان السابق الفرنسي فيليب تروسييه وقفت ندا عنيدا لها لا سيما في الشوط الاول عندما تقدمت عليها 2-1، قبل أن يرد "الساموراي الازرق" بهدفين سريعين في نهايته ويضيف رابعاً في الشوط الثاني ويخرج فائزاً.

استحوذت اليابان على الكرة بنسبة عالية ونجحت في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية اخطأ الحارس الفيتنامي في تقديرها. وبعد دربكة داخل المنطقة وصلت الكرة إلى مينامينو الذي تابعها داخل الشباك (11).

بيد أن اليابان لم تنعم طويلاً بتقدمها، لأن فيتنام أدركت التعادل بعد أربع دقائق بواسطة دين ياك نغوين من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية ليخدع الحارس زيون سوزوكي (16).

وصمد المنتخب الفيتنامي وحتى أنه تقدم بواسطة توان هاي فام بكرة اتته من ركلة ثابتة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (33).

تدارك المنتخب الياباني الموقف في مدى اربع دقائق نهاية الشوط الاول.

ففي الدقيقة الاخيرة نجح "الساموراي الازرق" في ادراك التعادل عبر مينامينو مجددا. وفي الوقت بدل الضائع تقدم مجدداً بواسطة كيتو ناكامورا بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية العليا اثر تمريرة حاسمة من مينامينو (54+4).

تراجع ايقاع المباراة في الشوط الثاني، إلى أن نجحت اليابان في حسم النتيجة نهائياً في صالحها عندما سجل لها البديل اياسي اويدا هدف الحسم (85).

وقال مينامينو صاحب الهدفين "واجهنا صعوبات في الشوط الاول بعد تخلفنا، لكننا اظهرنا قوتنا من خلال عودتنا في النتيجة".

وتابع "المباراة الاولى في كل بطولة في غاية الاهمية دائما ولذا انا سعيد بحصد النقاط الثلاث".

-بداية جيدة للامارات-وحققت الامارات فوزًا كبيرًا على هونغ كونغ 3-1 الاحد في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل للامارات سلطان عادل (34 من ركلة جزاء) وزايد العامري (52) ويحيى الغساني (90+6 من ركلة جزاء)، وفيليب تشان سيو (49) هدف هونغ كونغ.

وفضل المدرب البرتغالي للمنتخب الاماراتي باولو بينتو الابقاء على علي مبخوت صاحب 9 اهداف في نسختي 2015 و2019 على مقاعد الاحتياط ودفع بالشاب سلطان عادل (20 عاما) بديلا عنه، ليدخل الاخير التاريخ بعدما اصبح اصغر لاعب يسجل لـ"الابيض" في البطولة القارية.

وبدأت الامارات بضغط مبكر لكن الفرصة الاخطر كانت لهونغ كونغ بعد تسديدة لايفرتون كارمارغو تصدى لها حارس المرمى خالد عيسى (30).

وافتتحت الامارات التسجيل بعد تسديدة العامري التي اصابت يد مدافع هونغ كونغ اوليفر غيربيغ واحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة الى تقنية الفيديو (في ايه آر) سددها عادل زاحفة بعيدا عن متناول الحارس ياب هونغ فاي (34).

وكان فابيو ليما قريبا من اضافة الثاني للامارات لكن تسديدته اصابت يد فاي ثم العارضة (39).

وبدأت هونغ كونغ الشوط الثاني بقوة بعدما ادركت التعادل اثر عرضية من كامارغو سددها فيليب تشان سيو في شباك عيسى (49).

ولكن ردّ الامارات لم يتأخر سوى ثلاث دقائق بعدما تصدى حارس هونغ كونغ لتسديدتين متتاليتين لعبدالله رمضان وعادل سلطان الا انّه فشل في التعامل مع متابعة العامري للكرة في الشباك (52).

وسدد البديل الغساني وهو في وضعية جيدة كرة بعيدة (88) قبل ان يسجل الثالث من ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة (90+6) لتعزز الامارات من حظوظها في بلوغ الدور الثاني الذي سبق ان تأهلت له في آخر نسحتين.

-ايران تقسو على فلسطين-وقست ايران على فلسطين بفوز عريض عليها 4-1 على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وسجل كريم انصاري فرد (2) وشجاع خليل زاده (12) ومهدي قائدي (38) وسردار أزمون (55) اهداف ايران، وتامر صيام (45+6) هدف فلسطين.

وحظي النشيد الفلسطيني لدى عزفه بتصفيق كبير في المدرجات حيث وقف الجميع لتحية المنتخب الفلسطيني.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمت على ارواح الفلسطينيين الذي سقطوا في الحرب الدائرة في غزة، وهتف الجمهور "فلسطين حرة" وظهر بعضهم على الشاشة وهو يبكي.

وتعافى حارس ايران علي رضا بيرانوند من اصابة تعرض لها في المباراة التي فاز بها فريقه على بوركينا فاسو (2-1) وتواجد بين الخشبات الثلاث.

ونجحت ايران الساعية الى احراز اول القابها منذ عام 1976، من اول هجمة في افتتاح التسجيل عندما استغل كريم انصاري فرد كرة عرضية ليودع الكرة داخل الشباك (2).

وسرعان ما اضافت ايران الهدف الثاني عندما رفع سامان قدوس كرة عندما القائم البعيد تابعها شجاع خليل زاده بيمناه داخل الشباك (12).

وتابعت ايران افضليتها في حين وجدت فلسطين صعوبة في الوصول الى مرمى منافستها.

وقام علي رضا جاهانبخش في تمرير كرة متقنة باتجاه مهدي قائدي ليسجل الهدف الثالث (38).

واصيب خليل زاده اواخر الشوط الاول ودخل بدلا منه مجيد الحسيني.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح المنتخب الفلسطيني في تقليص الفارق بواسطة تامر صيام من كرة رأسية مستغلا ركلة حرة.

لكن مهاجم روما الايطالي سردار أزمون الذي نزل احتياطيا في مطلع الشوط الثاني، اعاد الفارق الى سابقه بتسجيله الهدف الرابع من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية (55).