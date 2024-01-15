بطولة أستراليا: مدفيديف وغوف يتأهلان إلى الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تأهّل الروسي دانييل مدفيديف، المصنّف ثالثاً عالمياً والوصيف مرّتين، إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه على الفرنسي تيرانس أتمان الإثنين.

وواجه مدفيديف ظروفاً صعبة أمام أتمان الذي حطّم مضربه وانسحب باكياً بعد تعرّضه لتشنّجات شديدة أجبرته على مغادرة الملعب خلال الخسارة 5 7، 6 2، 6 4 و1 0.

وقال الروسي الذي بلغ نهائي نسختي 2021 و2022 "عندما بدأت أشعر بالتعب جسدياً، بدأ هو يشعر بالتشنّج، لذلك كانت ظروفاً قاسية".

وأضاف "كنت قد بدأت أشعر بالتعب لكن في الكثير من الأحيان في هذه المواقف يشعر الشخص الآخر بالتعب أيضاً والموضوع يتعلّق بمن هو قادر على التحكّم بالأمر أكثر".

وسيلعب مدفيديف مع الفنلندي إميل روسوفوري في الدور الثاني.

كما تأهّل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف سابعاً عالمياً إلى الدور عينه بعد فوزه على البلجيكي زيزو بيرغس (130) بنتيجة 5 7، 6 1، 6 1 و6 3.

وكان من المفترض أن يلعب تسيتسيباس الذي خسر نهائي ملبورن العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف سادساً عالمياً سابقاً، لكنه أعلن انسحابه من البطولة عشيّة المواجهة بسبب مشكلة في قدمه اليمنى.

ولدى السيدات، تأهّلت الأميركية كوكو غوف المصنّفة رابعة على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا (68) بنتيجة 6 3 و6 0.

في المقابل خرجت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا (7) من البطولة عقب خسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (93) 6 1 و6 2.