جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 بكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الإثنين ، منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.



ومن المقرر أن تجرى ثلاث مواجهات مساء اليوم على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

واستهل المنتخب الوطني مواجهاته أمس الأحد بملاقاة موزمبيق ، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، على أن يلتقي المنتخب نظيره الغاني في العشرة مساء يوم الخميس المقبل لحساب ثاني الجولات.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.