فينجادا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بخصوص قرب الإعلان عن انتهاء الأزمة بين النادي الأبيض وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق قرارًا بوقف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية وذلك بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة لصالح سبورتنج لشبونة في قضية محمود شيكابالا.

وقال فينجادا في تصريحات صحفية أن الرتوش النهائية يتم وضعها قبل الإعلان عن إنهاء الأزمة بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات تسير في الطريق الصحيح والاتفاق تم بين الطرفين منذ أيام.

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وأوضح في تصريحاته” أشعر بسعادة كبيرة نظرًا لمساعدة الزمالك حتى لو لا أتولى منصبًا في النادي”.

وافاد” الأمر جاء سهلًا بسب أن جلس حسين لبيب أبدى نية للتفاوض ودفع أموال لإدارة نادي سبورتنج لشبونة، على عكس مجلس مرتضى منصور الذي أبدى تجاهل لهذا الأمر بصورة نهائية”.