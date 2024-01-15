موعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.



ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، يليه يانج أفريكانز التنزاني بالرصيد ذاته ، شباب بلوزداد رابعًا بـ 4 نقاط ، ميدياما الغاني أخيرًا بالرصيد ذاته.

وافتتح الأهلي مشواره بالبطولة في مرحلة المجموعات بالفوز على ميدياما في القاهرة ، ثم التعادل أمام يانج أفريكانز بتنزانيا ، والتعادل السلبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمام الفريق الجزائري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الفريق الجزائري في المواجهة المقبلة لحساب الجولة الرابعة أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل.

بيبو يتواصل مع دولي الأهلي بأمم أفريقيا

على صعيد متصل ، تواصل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي هاتفيًا مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة منتخب مصر وموزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن مدير الكرة بالأحمر على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

وكان الأهلي قد واصل تدريباته عصر أمس الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

وخضع لاعبو الأهلي لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏