جواو فيليكس يفشل في فك لعنة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأول بارك".

وسحق ريال مدريد غريمه برشلونة في موقعة كلاسيكو السوبر المحلي، وذلك برباعية مقابل هدف.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور النجم الأول للمباراة، حيث تمكن من تسجيل هاتريك في شباك البلوجرانا، ثم أضاف رودريجو الهدف الرابع، بينما جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ليفاندوفسكي.

لعنة فيليكس أمام ريال مدريد

وشارك جواو فيلكس في سقوط برشلونة، أمام ريال مدريد بنهائي السوبر الأسباني، كبديل في الشوط الثاني، ولكنه لما يتمكن من تقديم شيء للفريق الكتالوني.

وفي عشر مواجهات، التقى فيليكس أمام فريق ريال مدريد، بقمصان فرق مختلفة مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي الإنجليزي وبرشلونة.

فشل اللاعب البرتغالي تماما في التغلب على النادي الملكي في جميع المناسبات، حيث خسر 8 مرات وتعادل في مباراتين فقط.

ويُعد ريال مديد هو أكثر الأندية التي تعرض أمامها للخسارة، ويأتي بعده فريقه الحالي برشلونة بواقع 3 مرات، وذلك خلال مسيرته بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

ماذا قدم فيليكس أمام ريال مدريد؟

ولم ينجح البرتغالي من المساهمة بأي هدف أمام ريال مدريد، حيث بدأت سلسلته مع الروخي بلانكوس في موسم 2019-2020 من الدوري الإسباني، بالتعادل السلبي.

وتعرض فيليكس للهزيمة أمام "الملكي" بنفس الموسم، في نهائي كأس السوبر الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وفي الموسم التالي، تلقى هزيمة مرة وتعادل في مرة أخرى في مباراتي الدوري الإسباني.

في الموسم 2021ـ2022، تعرض فليكس للهزيمة أمام الفريق المدريدي بنتيجة 2-0، وغاب في المباراة التالية التي فاز فيها الأتلتي بنتيجة 1-0.

في موسم 2022-2023، حدثت النتيجة نفسها مرة أخرى بخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الإسباني.

ثم قرر جواو فيليكس الانضمام لفريق تشيلسي لمدة ستة أشهر كإعارة، ولكنه خسر أمام ريال مدريد في مباراتي ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث خسر بهدفين دون مقابل في كل مباراة.

ولم يسلم برشلونة من الحظ السيء أيضًا لدى اللاعب، حيث خسر في الكلاسيكو الأول الذي جمعهما في أكتوبر 2023 وانتهى بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 2-1، وخسارة السوبر الإسباني بـ 4-1.

انضم فيليكس إلى صفوف الفريق الكتالوني عن طريق الإعارة، قادمًا من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.