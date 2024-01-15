كأس الرابطة .. الاتحاد السكندري يلتقي بلدية المحلة في ثاني الجولات

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الخامسة من مساء اليوم الإثنين ، يستضيف ستاد الإسكندرية ، مواجهة الاتحاد السكندري ونظيره بلدية المحلة، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة .





ويأتي اللقاء ضمن منافسات المجموعة الأولى ، التي تشهد تواجد كل من “ الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، مودرن فيوتشر وسموحة”.

نتائج الفريقين في أولى الجولات ..

كان فريق الاتحاد السكندري قد نجح في تحقيق الفوز بأولى الجولات على نظيره فيوتشر بهدف من دون رد ، بينما تغلب فريق بلدية المحلة على سموحة بهدف من دون رد.

ويأتي فريق الاتحاد السكندري في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي فريق بلدية المحلة وصيفًا بالرصيد ذاته، ويحل فريق مودرن فيوتشر ثالثًا من دون نقاط وسموحة في المركز الرابع بلا نقاط أيضًا.

مصر في أمم أفريقيا ..

وبدأ المنتخب الوطني مواجهاته أمس الأحد بملاقاة موزمبيق ، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، على أن يلتقي المنتخب نظيره الغاني في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل لحساب ثاني الجولات.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.