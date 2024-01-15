أمم أفريقيا .. موعد مباراة مصر وغانا المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ، مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وسقط المنتخب الغاني في فخ الهزيمة أمام كاب فيردي بثنائية لهدف ، بينما تعادل المنتخب الوطني بشق الأنفس أمام موزمبيق بثنائية لكل منهما ، لحساب أولى الجولات.

ويحتل منتخب الرأس الأخضر الصدارة ، يليه مصر ثم موزمبيق وأخيرًا غانا.

وتستأنف اليوم منافسات الجولة الأولى التي من المقرر أن تجرى منها ثلاث مواجهات على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.