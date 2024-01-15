"عاوز معاملة نفسية".. حسني عبد ربه يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسني عبدربه نجم النادي الإسماعيلي السابق أنه مندهش من أداء إمام عاشور لاعب فريق الأهلي مع المنتخب الوطني

قال حسني عبد ربه في لقاء تلفزيوني قناة DMC: "كان يجب الاستفادة بشكل أفضل من جهود إمام عاشور في مباراة موزمبيق ، خاصة أنه صاحب موهبة مميزة".

وأضاف "عبدربه": "إمام عاشور، لاعب مهم ويحتاج إلى معاملة نفسية جيدة، ولكن كمدرب عندما يكون لديك لاعبا بحجم وإمكانياته يجب استغلاله جيدا لأنه صاحب جودة استثنائية".

أكمل: "إمام عاشور، مستقبل المنتخب لعشر سنوات قادمة، وهناك لغز حوله ويحتاج إلى معاملة نفسية خاصة".

وأوضح: "أرى أن هناك مسألة نفسية لدى إمام عاشور وحرام أن نفقد دوره، وكان يمكن أن يقدم مستوى أفضل.. ويجب عليه أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه".