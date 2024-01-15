اخبار الرياضه

"عاوز معاملة نفسية".. حسني عبد ربه يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسني عبدربه نجم النادي الإسماعيلي السابق أنه مندهش من أداء إمام عاشور لاعب فريق الأهلي مع المنتخب الوطني

قال حسني عبد ربه في لقاء تلفزيوني قناة DMC: "كان يجب الاستفادة بشكل أفضل من جهود إمام عاشور في مباراة موزمبيق ، خاصة أنه صاحب موهبة مميزة".

وأضاف "عبدربه": "إمام عاشور، لاعب مهم ويحتاج إلى معاملة نفسية جيدة، ولكن كمدرب عندما يكون لديك لاعبا بحجم وإمكانياته يجب استغلاله جيدا لأنه صاحب جودة استثنائية".

أكمل: "إمام عاشور، مستقبل المنتخب لعشر سنوات قادمة، وهناك لغز حوله ويحتاج إلى معاملة نفسية خاصة".

وأوضح: "أرى أن هناك مسألة نفسية لدى إمام عاشور وحرام أن نفقد دوره، وكان يمكن أن يقدم مستوى أفضل.. ويجب عليه أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا