لماذا تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في بداية مشواره بكأس الأمم الإفريقية 2023، في المشاركة الـ26 بالبطولة، وأنقذ محمد صلاح الفراعنة من هزيمة، كانت ستكون الأولى ضد الفريق الإفريقي، وهذا خلال الوقت بدل من الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

وتقدم منتخب مصر في المباراة بالدقيقة الثانية، عن طريق المهاجم مصطفى محمد بعد تمريرة من صلاح، وحاول المنتخب تعزيز تقدمه إلا أنه فشل مع تألق حارس الخصم، وتراجع بعدها أداء المنتخب لتكون الهجمات من جانب المنتخبين.

وحاول منتخب موزمبيق من تسجيل التعادل مع تراجع منتخب مصر وتصدي الشناوي لأكثر من محاولة، ليتمكن من التسجيل في الدقيقة 55، ولم يمر سوى 3 دقائق وتمكن لاعب موزمبيق من استغلال الأخطاء الدفاعية وسجل الهدف الثاني.

وأصبح بعدها منتخب مصر متأخرا في النتيجة بعد التقدم المبكر، ليتراجع أداء المنتخب تدريجيا وتأهب منتخب موزمبيق لإعلان فوزه بالمباراة، حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء، تمكن مصطفى محمد من الحصول على ركلة جزاء، أحرزها محمد صلاح.

والتقى منتخب مصر نظيره موزمبيق في 5 مناسبات سابقة، لم يتمكن فيها الأخير من تسجيل أي هدف، وفاز منتخب الفراعنة بجميع اللقاءت، ليصبح لقاء أمس الأول للتعادل بين الفريقين وتسجيل موزمبيق في شباك الفراعنة.

وبرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التعادل وتراجع أداء المنتخب، قائلا: "لم نستطع أن نستمر على نفس الأداء، الخصم نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، فقدنا الجدية والتركيز".

اقرأ أيضًا:

نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قبل التعادل".. الخليج 365 يسأل فينجادا عن تدريب الزمالك ويرد: "منتخب مصر خسران 2" (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يتغنى بهدف مصطفى محمد في كأس الأمم الإفريقية (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)