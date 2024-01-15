"المدرب بيخاف يخرج صلاح".. الجماهير تعلق على تعادل منتخب مصر ضد موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2، مساء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وانتقدت الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداء المنتخب المصري في بداية مشوار، وكتب أحد المشجعين عبر موقع "إكس": "طول ما الإعلام مكسوف ينتقد صلاح وطول المدرب بيخاف يخرج صلاح من الملعب، زي ما حسن شحاته خرج ميدو ونزل عمرو زكي لاعب إنبي، يبقي عمر مصر ما هتاخد بطولة في وجود صلاح".

وكتب مشجع آخر: "تعادل مخيب للآمال لمنتخب مصر مع موزمبيق"، فيما علق آخر: "الفوز يحتاج إرادة من اللاعبين وعدم الاستهانة بالخصم واختيار الأفضل في التشكيل، خط الدفاع سيء وأي مهاجم يستطيع تخطي الظهيرين وتعالي من عبدالمنعم وحجازي في مسك مهاجمي الخصم، خط النص سيء في الارتداد للدفاع وإفساد الهجمات ولا يستطيع خلق فرص لعدم وجود تفاهم بينه وبين خط الهجوم".

وأضاف مشجع آخر: "منتخب مصر في حاجة لتجديد دماء واستغناء عن ثقال الحركة مثل حجازي والنني وحمدي فتحي وهاني".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر المجموعة منتخب كاب فيردي بثلاث نقاط.

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