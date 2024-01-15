والد إمام عاشور: تشكيل المنتخب معجبش الجماهير.. وفين ابني وكهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد عاشور متولي، والد اللاعب إمام عاشور، نجم خط وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد تعادل الفراعنة مع منتخب موزمبيق، بنتيجة 2-2 في المواجهة الأولى بالمجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن التشكيل لم ينل استحسان الجماهير بسبب وجود إمام عاشور ومحمود كهربا على دكة البدلاء.

وقال عاشور متولي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على التعادل، تشكيلة المنتخب مش عاجبه الشعب المصري، فين فتوح وإمام وكهربا، احنا مش مدربين بس بنتكلم كجمهور لمصر".

وأضاف: "احنا كان نفسنا أول ماتش ناخد الثلاث نقاط، طبعًا أنا زعلان أن إمام مبدأش الماتش، هو في نص الملعب كان كويس ولعب 10 دقائق كويسين".

وواصل: "التوفيق من عند ربنا، ومش عايز أقول المدرب سبب التعادل، ومش عايز اتكلم عنه لأني مش مدرب، فتوح كان بدأ وإمام وكهربا، وإن شاء الله نعوض في ماتش غانا".