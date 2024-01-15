تدريبات تكتيكية للاعبى الزمالك على مجموعتين

ياسر رشاد - القاهرة - قادها معتمد جمال ومجدي

الإثنين 15/يناير/2024 - 02:37 م 1/15/2024 2:37:34 PM

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الاثنين ، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.



وأدى اللاعبون العديد من الجمل الفنية المختلفة خلال المران، و تولى معتمد جمال المدير الفني للفريق تدريب مجموعة، في حين تولى أحمد مجدي المدرب العام تدريب المجموعة الأخرى.

وحرص الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال الفقرة الفنية لتنفيذ المطلوب منهم بشكل دقيق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.