تفاصيل اجتماع كولر وخالد بيبو في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع خالد بيبو مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش، ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏



وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وعقد كولر ‏محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن ‏المرحلة المقبلة.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

مواجهات اليوم في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر من المقرر أن تجرى ثلاث مواجهات مساء اليوم ببطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار على النحو التالي :

السنغال أمام جامبيا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون في مواجهة غينيا السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجزائر أمام أنجولا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستهل المنتخب الوطني مواجهاته أمس الأحد بملاقاة موزمبيق، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، على أن يلتقي المنتخب نظيره الغاني في العاشرة مساءً يوم الخميس المقبل لحساب ثاني الجولات.

قائمة مصر في المنافسات:

ضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، خلال وقت سابق، كلًا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.