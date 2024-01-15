الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رضا سليم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وإنه يواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية.
وقال جاب الله إن رضا سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات الطبية.
وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.