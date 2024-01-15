نجوم عرب على أعتاب نادي الـ 100 في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، في مساء يوم السبت الماضي، والتى تستضيفها كوت ديفوار، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وتشهد النسخة الـ34 من أمم أفريقيا، تواجد 5 منتخبات عربية، وهي تونس ومصر وموريتانيا والمغرب والجزائر.

وقد نشهد في تلك البطولة، وصول أربعة نجوم عرب إلى نادي الـ 100 مباراة مع منتخبات بلدانهم، من بوابة نهائيات كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح

يقترب محمد صلاح قائد منتخب مصر، من خوض 100 مباراة بقميص المنتخب الوطني، وذلك بشرط وهو الوصول لنصف نهائي البطولة القارية الحالية.

لعب محمد صلاح مع المنتخب في 95 مواجهة، في مختلف البطولات، حيث سجل 54 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح

ويتصدر اللاعب المعتزل أحمد حسن، قائمة اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات مع مصر، بمجموع 184 مباراة، يليه حسام حسن وعصام الحضري وإبراهيم حسن وهاني رمزي

يوسف المساكني

نجم فريق العربي القطري في حاجة للعب مباراة واحدة فقط للانضمام إلى نادي المائة مع منتخب تونس خلال بطولة النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة الأفريقية.

ويمتلك اللاعب مع منتخب نسور قرطاج في سجله 99 مباراة، وسجل خلالهم 23 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة.

يوسف المساكني

ظهر يوسف المساكني في بطولة أفريقيا في 7 مناسبات سابقة، وبالتالي أصبح على بُعد خطوة صغيرة، من معادلة الرقم القياسي في عدد المشاركات 8 مرات التي يملكها اللاعب المصري، أحمد حسن ويشتركه فيها الكاميروني ريجوبرت سونج والغاني أندريه أيو.

رايس مبولحي

أصبح الحارس المخضرم قريبًا، من خوض مباراته رقم 100 مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

سبق للحارس مبولحي أن شارك مع "محاربي الصحراء" في 96 مباراة، حيث تلقى 91 هدفاً في مرماه، بينما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 40 مناسبة.

رايس مبولحي

ولكن من الممكن أن تكون مهمة مبولحي، صعبة في تحقيق هذا الهدف، بسبب اعتماد جمال بالماضي، على الحارس الصاعد أنتوني ماندريا.

إسلام سليماني

ينتظر الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، موعدًا لدخول نادي الـ 100 في أولى مواجهات محاربي الصحراء في بطولة أمم أفريقيا، في مواجهة أنغولا من مباريات المجموعة الرابعة.

إسلام سليماني

وخاض سليماني نجم فريق "كوريتيبا" البرازيلي، 99 مباراة مع منتخب الجزائر، في مختلف البطولات تمكن من تسجيل خلالها 46 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.