أمم أفريقيا .. "رؤية فنية" تغييرات بالجملة تنتظر المنتخب الوطني أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - سقط المنتخب الوطني في فخ التعادل الإيجابي أمام موزمبيق بثنائية لكل منهما ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأمس لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وقدم المنتخب تحت قيادة مديره الفني روي فيتوريا ، أداءًا متواضعًا ظهر عليه حالة من التراخي عقب التقدم بالهدف الأول في الدقائق الأولى من زمن اللقاء.

واستقبلت شباك المنتخب هدفين متتاليين خلال شوط اللقاء الثاني ، وسط غياب دفاعي تام ، وغياب الرقابة المبكرة من منطقة وسط الملعب.

وبدأ المنتخب الوطني لقاء الأمس بتشكيل ضم كل من ..

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو في خط الوسط

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تغييرات فنية منتظرة ..

ومن المنتظر أن يجري فيتوريا عدة تغييرات على القوام الأساسي للفريق القومي خاصة في الأدوار الدفاعية بعد أداء الأمس المتواضع واستقبال هدفين من أخطاء واضحة.

ومن المتوقع أن يظهر ياسر إبراهيم بدلاً من أحمد حجازي الذي لم يقدم أفضل مردود فني خلال لقاء الأمس ، مع الاعتماد على خدمات مروان عطية أو إمام عاشور في وسط الملعب بدلاً من محمد النني أو حمدي فتحي.

واستكمالاً للأدوار الدفاعية والتأمين الخلفي ، تأتي المشاركة الأساسية المتوقعة للظهير الأيسر أحمد فتوح بدلاً من محمد حمدي.