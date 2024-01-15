جائزة جديدة لـ مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

توج الدولي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر بجائزة أفضل هدف في اليوم الثاني لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام بـ كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ونجح مصطفى محمد في إحراز هدف التقدم لصالح المنتخب المصري أثناء مواجهة موزمبيق في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل المنتخب الوطني أمام نظيره موزمبيق بهدفين لمثلها في افتتاج البطولة الأفريقية وذلك مساء أمس الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

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واختارت اللجنة الفنية بـ الاتحاد الإفريقي هدف مهاجم الفرنسي ضد موزمبيق كأجمل هدف في اليوم الذي شهد تسجيل 9 أهداف في 3 مباريات.

وبات مصطفى محمد اللاعب رقم 66 الذي يسجل لمنتخب مصر في تاريخ أمم إفريقيا، بعد 63 لاعبا مختلفا للفراعنة و2 بشكل عكسي.

ويعتبر هدف مهاجم نانت هو الأسرع مع منتخب مصر متفوقا على هدفه ضد بلجيكا الذي سجله في الدقيقة 33 خلال المواجهة الودية.