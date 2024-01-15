موعد عودة رضا سليم إلى تدريبات الاهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موعد عودة رضا سليم جناح النادي الاهلي إلى تدريبات المارد الأحمر الجماعية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين أن “10 أو 15 يومًا تفصل رضا سليم عن العودة للتدريبات الجماعية في الاهلي مشيرًا أن اللاعب يؤدي المرحلة الأخير حاليًا من برنامجه التأهيلي.

وتابع” رضا سليم اقترب بشدة من العودة عقب التعافي من الإصابة بكسر فى الترقوة التي تعرض لها أمام صنداونز في نصف نهائي دوري السوبر ليج الأفريقي”.

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وأوضح شوبير في تصريحاته أن خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لنادي الاهلي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية والجهاز الطبي وضع له برنامج تأهيلي لزوال ألالم.

وأضاف” بالنسبة لمعسكر الاهلي الخارجي لازالت الأمور قد واضحة حتى الآن سواء في المباريات الودية ولاتزال المشاورات دائرة في هذا الشأن بين الجهاز الفني والإداري ومسئولي النادي”.