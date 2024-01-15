رئيس بعثة المنتخب: اللاعبين لم يقصروا.. ودائما الافتتاح يشهد مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب بكوت ديفوار، عن تعامل المجلس والجهاز الفني مع اللاعبين عقب التعادل أمس مع موزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال "الدرندلي" في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري، إنه يجب غلق ملف مباراة موزمبيق والتركيز في مواجهة غانا المقرر لها الخميس المقبل، خاصة وأن المباريات الافتتاحية دائما ما تشهد سوء توفيق.

أضاف: "المنتخب الكبير هو من يتجاوز تلك الأمور ويكون قادر على العودة، ومنتخبنا واجهه سوء توفيق خاصة في الشوط الأول ولكن الكل أدى ما عليه ويجب أن ننظر للأمام ".

وأكمل: "كل الدعم والمساندة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا واللاعبين والفرصة قائمة ولذلك يجب التركيز في المرحلة المقبلة، ونمتلك جيل رائع من اللاعبين لم يقصروا يوماً ما ويدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم ومعهم الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ".

ويستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة غانا يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

قرار حاسم واجتماع طارئ.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق؟

"كان بيلعب مع المنافس ".. رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لإمام عاشور

والد إمام عاشور: تشكيل المنتخب معجبش الجماهير.. وفين ابني وكهربا؟

كأس الأمم الأفريقية.. قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

"مفاجأة سارة للجماهير".. الزمالك يعلن الاتفاق مع سبورتينج وموعد فتح القيد

"مكنش لينا معالم وكهربا لازم يبدأ".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تعادل مصر مع موزمبيق