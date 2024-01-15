"هذا ما فعله مع المدرب داخل الفندق".. الشرطة الإيفوارية تلقي القبض على مشجع غاني

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الشرطة الإيفوارية القبض، على مشجع لمنتخب غانا، أثناء تواجده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا.

وخسر منتخب غانا أمس من كاب فيردي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكر موقع غانا سوكر نت، أن الشرطة الإيفوارية، ألقت القبض على أحد الجماهير الغانية، بعدما حاول الاعتداء على المدرب كريس هوتون، عقب الخسارة من كاب فيردي.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة مصر، يوم الخميس المقبل، في العاشرة مساء، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

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