"معهمش فلوس يشتركوا في بي إن سبورتس".. شاهد كيف أذاع نادي الزمالك مباراة المنتخب للأعضاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الناقد الرياضي أحمد الخضري، طريقة إذاعة نادي الزمالك، لمباراة منتخب مصر مع موزمبيق أمس لأعضاء النادي.

وأعلن نادي الزمالك، أمس نقل مباراة المنتخب الوطني، مع موزمبيق، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للأعضاء، بشكل مجاني داخل مقر النادي بميت عقبة.

ونشر أحمد الخضري، صورة من داخل نادي الزمالك، أثناء إذاعة المباراة، ولكن عن طريق الإنترنت، وليس الإشتراك الخاص بقناة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة.

وكتب أحمد الخضري عبر صفحته الشخصية: "ينفع كده مجلس رجال الأعمال مش قادر يشترك في bein والأعضاء بتتفرج على مباراة مصر وموزمبيق علي النت ومن غير صوت كمان".

جدير بالذكر، أن منتخب مصر، تعادل أمس مع موزمبيق، بهدفين لكل فريق، في بداية مشوار المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويستعد لمواجهة غانا في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضًا:

قرار حاسم واجتماع طارئ.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق؟

"كان بيلعب مع المنافس ".. رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لإمام عاشور

والد إمام عاشور: تشكيل المنتخب معجبش الجماهير.. وفين ابني وكهربا؟

كأس الأمم الأفريقية.. قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

"مفاجأة سارة للجماهير".. الزمالك يعلن الاتفاق مع سبورتينج وموعد فتح القيد

"مكنش لينا معالم وكهربا لازم يبدأ".. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تعادل مصر مع موزمبيق