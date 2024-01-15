"وجود زيزو خلف صلاح".. نجم منتخب مصر السابق يكشف أسباب التعادل مع موزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هشام يكن، أسباب تعادل المنتخب مع موزمبيق، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال هشام يكن في تصريحات لـ "الخليج 365": "اللاعبين اعتبروا أن موزمبيق خسرت 5 مرات من مصر، وأنها مجرد مباراة لاستعراض القوة، لكنهم لم يحضروا جيدا ولم يكن هناك جهدا عاليا في المباراة، و يحتفظون بالكرة لوقت طويل، لازم يأخذ الكرة يمين ويسار ويحتفظ بها لمدة 3 أو 4 لمسات، ثم يلعب بعدها".

وأَضاف: "كل هذه الأشياء تقلل من فرص نقل الكرة وسرعة الهجمة، زمان "الترقيصة" كانت لإيجاد مساحة ولعب الكرة، الآن أصبح احتفظت بالكرة كم مرة وكم مرة ذكر أسمي، أيضا طريقة اللعب سبب التعادل، ووجود زيزو خلف صلاح جعل الأخير يفقد ميزته داخل الملعب".

وتابع: "الشكل العام للطريقة لم يساعدنا ولم يلعب بخطة مناسبة، هذا جعل هناك تكتل دفاعي من الفريق الآخر، نتيجة أن صلاح أصبح في الأمام ولم يعطي فرصة لظهور زيزو، كما أن عمر كمال لماذا لم يلعب منذ البداية؟ طالما أنه يمكن له الهجوم، يجب أن يكون اللعب بلاعب يملك مهارة صناعة اللعب".

وأكمل: "لم يكن في المباراة صانع ألعاب، الجميع يعلم أن محمد صلاح يجيد اللعب في الجانب الأيمن ومتفوق فيها، أوروبا كلها تعلم ويسجل الأهداف من هنا، إننا الوحيدين الذين لا نعترف بهذا، كما أن صلاح وزيزو أغلقوا المساحات على بعض، التكتلات الدفاعية موجودة من المنافس ولم يعطوا فرصة لصلاح للتحرك".

واختتم يكن: "فيتوريا ضيعنا، وكان يجب أن يلعب بصانع ألعاب، ومروان عطية كان يجب أن يلعب، مباراة غانا ستكون عالمية وصعبة، لكننا نحتاج إلى شغل أكثر".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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