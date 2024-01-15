تاريخ مواجهات السنغال وجامبيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب السنغالي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا 2021بالكاميرون، حملة الدفاع عن لقبه خلال هذه النسخة من البطولة بمواجهة منتخب جامبيا، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " تشارلس كونان باني" بمدينة ياموسكرو الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2023.

وواجه منتخب السنغال منتخب جامبيا في 4 مواجهات رسمية سابقة بمختلف البطولات، حقق خلالهما منتخب أسود التيرانجا انتصاراً وحيداً، فيما كان التعادل حاضراً في باقي المواجهات بين المنتخبين.

وكان اللقاء الأول الذي يجع بين منتخبين، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2004 وانتهى بفوز المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهى لقاء العودة بينهما بنتيجة التعادل السلبي.

وتواجه المنتخبان مرة أخرى عام 2008، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وحسم التعادل المباراتين في ذلك الوقت، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي، ثم التعادل بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة العودة.