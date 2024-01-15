مدرب غانا: لدينا خيبة أمل من الهزيمة أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريس هوتون، المدير الفني للمنتخب الغاني الأول لكرة القدم، أن اللاعبين لديهم حالة من الصدمة جراء الهزيمة من الرأس الأخضر بالأمس الأحد.



وكان المنتخب الغاني قد تلقى الهزيمة من نظيره الرأس الأخضر، في المجموعة التي تضم منتخبي مصر وموزمبيق، حيث تعادلا الثنائي 2/2، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وعلق هوتون على الخسارة من الرأس الأخضر خلال الؤتمر الصحفي، حيث قال: "بالتأكيد لدينا حالة من الإحباط الشديد، بسبب النتيجة، حيث أننا دخلنا المباراة وهدفنا هو التسجيل أولًا".

وتابع هوتون: "أظن أننا تعرضنا للصدمة بسبب الهدف الذي سُجل فينا في البداية، لكننا رجعنا إلى المباراة، كما أننا نستطيع المضي قدمًا والفوز".

وأختتم مدرب غانا تصريحاته: "بالطبع نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد هذه النتيجة في نهاية المباراة".