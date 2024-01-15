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كأس الرابطة.. المقاولون العرب يتعادل ايجابيًا أمام الجونة

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أمام نظيره الجونة بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التى جمعت بينهما في اطار الجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية على ملعب ذئاب الجبل.

 

تقدم نادي الجونة عن طريق اللاعب أحمد حامد شوشة في الدقيقة 59، وأدرك التعادل لفريق المقاولون العرب اللاعب زياد فرج لمصلحة في الدقيقة 62 لتنتهي أحداق المباراة بنتيجة 1 ـ 1.

 

وبتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس الرابطة، فيما أضاف ذئاب الجبل الى رصيده نقطة وحيدة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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