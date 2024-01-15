كأس آسيا.. أندونسيا والعراق تعادل سلبي فى الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الاول بين منتخب اندونسيا ونظيره العراق بدون أهداف، فى المواجهة التى تجمع بين المنتتخبين على ملعب ستاد احمد بن علي بالجولة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

تشكيل منتخب العراق الرسمي..

جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع حسين علي وسعد ناطق وعلي عدنان وميرخاس دوسكي، وفي خط الوسط إبراهيم بايش وأسامة رشيد وأمير العماري وزيدان إقبال وعلي جاسم، وفي الهجوم مهند علي.

تشكيل منتخب اندونسيا الرسمي..

حراسة المرمى: إرناندو سوتاريادي.

خط الدفاع: رزقي ريدهو، خوردي أمات، إلكان باجوت.

خط الوسط: ساندي والاش، إيفار جينر، براتاما أرهان.

الهجوم: يعقوب سايوري، رافاييل سترويك، مارسيلينو فيردينان