أمم أفريقيا.. السنغال تهزم جامبيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب السنغال تحقيق فوزا مهما على حساب نظيره جامبيا بثلاثية نطيفة، فى المواجهة التى جمعت المنتخبين على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023.

أهداف المباراة

تقدم المنتخب السنغالى عن طريق اللاعب باب غايي في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول، وأضاف زميله لمين كمارا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 ، و 86 من احداث المباراة.

تشكيل منتخب السنغال الرسمي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس

في خط الوسط: كريبين دياتا، بابي جاي، لامين كامارا

في الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو

تشكيل منتخب جامبيا الرسمي

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو - جيمس جوميز - عمر كولي - أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز - ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو - إيبريما داربوي - يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.