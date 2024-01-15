تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد غانا قبل الصدام في كأس أمم أفريقيا 2023

يستعد منتخب مصر، لمواصلة مشواره في كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية، بمواجهة نارية ضد منتخب غانا، في قمة أفريقية تاريخية بين المنتخبين.

ويلتقي منتخبا مصر وغانا الجريحين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد غانا في تمام العاشرة مساء الخميس المقبل، على ملعب فيليكس بوانيي، في الجولة الثانية من البطولة.

اقرأ أيضًا.. رد قوي من وكيل العقيدي على تصريحات مدرب المنتخب السعودي

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد غانا

والتقى منتخب مصر مع نظيره غانا في 22 مباراة من قبل، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في 10 لقاءات منهما.

وحسم منتخب البلاك ستارز الفوز لصالح في 6 مباريات آخرى، وتعادل المنتخبين في 6.

وسجل لاعبو منتخب مصر 29 هدفًا في شباك غانا، بينما اهتزت شباكه بـ 25 هدفًا.

ويعد أسامواه جيان أسطورة النجوم السمراء هو هداف تاريخ مواجهات المنتخبين بثلاث أهداف.

وحقق منتخب غانا أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين 6-1، وهي نتيجة المباراة التاريخية في تصفيات كأس العالم والهزيمة المذلة للفراعنة حينها.