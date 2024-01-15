رقم تاريخي ينتظر نجم الجزائر خلال مباراة أنجولا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل المنتخب الجزائري رحتله في أمم أفريقيا 2023 بمواجهة قوية، عندما يلاقي المنتخب الأنجولي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وينتظر نجم هجوم المنتخب الجزائري إسلام سليماني رقماً تاريخياً خلال المباراة، حيث في حال مشاركة النجم الجزائري في مباراة اليوم، سيصل إلى المباراة الدولية رقم 100 في مسيرته مع المنتخب الجزائري.

وبهذا العدد من المباريات سوف يعادل سليماني، الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي، صاحب ال 100 مباراة، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الجزائري.

وشارك سليماني إلى الآن رفقة محاربي الصحراء في 99 مباراة دولية بمختلف البطولات، نجح خلالهما في تسجيل 46 هدفاً، وقدما 23 تمريرة حاسمة.

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