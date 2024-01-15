مدافع منتخب مصر يعود للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة



محمد اسماعيل - القاهرة - عاد أحمد سامي مدافع منتخب مصر إلى التدريبات الجماعية، أمس الأحد، بعد تعرضه للإصابة قبل سفر المنتخب إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن مدافع نادي بيراميدز خاض أول مران جماعي له مع لاعبي المنتخب الوطني أمس، حيث لم يحضر أي تدريبات من السفر إلى كوت ديفوار.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تعادل في أولى مبارياته بكأس الأمم الإفريقية، أمس الأحد، أمام نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2.

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