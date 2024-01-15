حامل اللقب يفوز على جامبيا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت-هند عواد:

حقق منتخب السنغال الفوز على جامبيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

افتتح بابي جاي التسجيل لصالح السنغال في الدقيقة 4، ثم سجل لامين كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدها أضاف الثالث في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب جامبيا إيبو آدامز في الدقيقة 53، كما أن البث التلفزيوني انقطع في الشوط الأول وحتى نهايته.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب جامبيا الترتيب، دون نقاط.

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