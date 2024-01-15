طرد لم يُذع.. لاعب جامبيا يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مباراة منتخبي السنغال وجامبيا، أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره جامبيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويقع منتخبا السنغال وجامبيا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2023، بجانب منتخبي الكاميرون وغينيا.

وحصل إيبو آدامز لاعب منتخب جامبيا على أول بطاقة حمراء في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وأشهر حكم مباراة السنغال وجامبيا، البطاقة الحمراء لآدامز في الدقيقة 45+8 من عمر المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولم تُذع لقطة الطرد لصالح لاعب منتخب جامبيا، بسبب انقطاع البث بسبب خلل من المصدر

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