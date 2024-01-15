الجزائر تبحث عن فوزها الأول على أنجولا بكأس الأمم الإفريقية (إحصائيات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام مباراة الجزائر ضد أنجولا اليوم الإثنين، ضمن مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ونستعرض لكم أبرز أرقام وإحصائيات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية:

-يواجه منتخب الجزائر نظيره أنجولا للمرة الثانية في كأس الأمم الأفريقية، المواجهة الوحيدة السابقة بينهما انتهت بالتعادل السلبي في دور المجموعات بنسخة 2010.

-تشارك الجزائر للمرة العشرين في كأس الأمم الأفريقية، ويحاولون الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد 1990 و2019.

-لم تخسر أنجولا في آخر خمس مباريات افتتاحية لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية (فاز 1 تعادل 4)، آخر مرة خسروا فيها مباراتهم الأولى في نسخة كأس الأمم الأفريقية كانت عام 2006 (1-3 أمام الكاميرون).

-فازت الجزائر بلقبين سابقين في كأس الأمم الأفريقية على أرض شمال أفريقيا، على أرضها عام 1990 وفي مصر عام 2019، والمرة الوحيدة السابقة التي وصلت فيها الجزائر إلى النهائي خارج شمال أفريقيا كانت عام 1980، في نيجيريا.

-هذا هو الظهور السادس على التوالي للجزائر في كأس الأمم الأفريقية، وهي أطول سلسلة لها منذ التأهل لسبع بطولات على التوالي بين 1980 و1992.

-هذا هو الظهور التاسع لأنجولا في كأس الأمم الأفريقية، حيث تأهلوا من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية في نسختين فقط (2008 و2010، والأخيرة كمضيفين) لكنهم لم يفوزوا بأي مباراة في مرحلة خروج المغلوب من المسابقة.

-لم تحقق أنجولا أي فوز في آخر ثماني مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (تعادل 4 خ 4)، وهي أطول فترة لها في البطولة، وكان فوزهم الأخير في المباراة الافتتاحية بالمجموعة عام 2012 أمام بوركينا فاسو.

-انتهت آخر ثلاث مباريات لأنجولا في عام 2023 في جميع المسابقات بالتعادل السلبي (ضد الكونغو الديمقراطية في أكتوبر، وأمام الرأس الأخضر وموريشيوس في نوفمبر).

-سجلت أنجولا هدفين فقط في آخر سبع مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية، أحدهما كان هدف للاعب المنافس في مرماه.

-محمد عمورة هو اللاعب الجزائري الوحيد الذي سجل أكثر من هدف في التصفيات المؤهلة للبطولة هذا العام برصيد 3 أهداف.

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