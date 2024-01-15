أمم أفريقيا..غينيا تتقدم علي الكاميرون بهدف نظيف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الاول من مباراة منتخب الكاميرون ونظيره غينيا بتقدم الاخير، بهدف نظيف، في مستهل مشواره المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري، وحتى 11 فبراير المقبل.

احرز هدف منتخب غينيا اللاعب محمد بايو فى الدقيقة 10 من احداث الشوط الاول.

ويتواجد منتخب الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب الكاميرون وجامبيا وغينيا.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: أوندوا.

خط الدفاع: كاستيليتو، ووه، موكودي، يونجوا.

خط الوسط: نتشام، كيمين، زامبو.

خط الهجوم: نكوندو، إيكامبي، ماجري.

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: كونتي، جانفييه، دياخابي، سيلا

خط الوسط: كامارا، كوروما، كيتا.

خط الهجوم: جيلافوجي، كامانو، بايو.