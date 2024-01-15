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انطلاق معسكر منتخب الشباب..ووائل رياض يحفز اللاعبين

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، بأحد فنادق القاهرة والذى يستمر حتى 29 يناير الجارى في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

حرص وائل رياض في بداية المعسكر على توجيه كلمة للاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على تواجدهم في المنتخب، مؤكداً  أن الملعب هو الفيصل في اختيارات الجهاز الفني.

وأوضح أن البقاء في المنتخب سيكون للاعب الملتزم داخل الملعب وخارجه والذى يحافظ على مستواه مع ناديه والمنتخب.

بدأ المران عصر اليوم على ملعب فندق الإقامة، بمشاركة جميع اللاعبين وشهد تدريبات بدنية بجانب بعض التدريبات على الكرات العرضية قبل أن ينتهى بتقسيمة بين اللاعبين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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